Im Jahr 2012 schloss Gigasport seine zwölf Filialen in Tschechien und der Slowakei mit insgesamt 280 Mitarbeitern. Jetzt muss sich die zu Kastner & Öhler gehörende Sporthandelskette auch in Österreich verkleinern. Von den 14 Filialen werden mit Ende Jänner vier geschlossen - und zwar jene in Wolfsberg, in Spittal/Drau, in Leoben und in Innsbruck, wo die Filiale im Greif Center erst vor drei Jahren um drei Millionen Euro modernisiert worden ist. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihren Job. Zusätzlich werden unternehmensweit Maßnahmen zur Kostensenkung gesetzt.