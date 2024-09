Die Farbe Grün verbinden ganze Generationen von Österreichinnen und Österreichern mit Strümpfen, Wäsche und Pyjamas. Denn das 1914 gegründete Unternehmen Palmers ist über Jahrzehnte seinem grünen Schriftzug mit dem Krönchen treu geblieben, nur an den Nuancen wurde immer wieder gefeilt. Mittlerweile sind die grünen Uniformen der Verkäuferinnen zwar schwarzen Bleistiftröcken gewichen, geblieben sind aber die 1949 auf den Markt gebrachten, grünen Gutscheinmünzen zum Verschenken.

Marke mit Emotion

In Palmers sieht Christoph Teller, Vorstand des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der Johannes Kepler Universität Linz, eine „Traditionsmarke, auf die Österreich stolz sein kann und die extrem emotionsaufgeladen ist.“ Das ist sie auch dank der Plakat-Werbung, die bereits in den 1950er Jahren für den ersten Skandal gesorgt hat. „In den 1990er Jahren hat Palmers mit seiner Werbung das Straßenbild und Diskussionen geprägt“, sagt der Handelsexperte. Sujets, die damals akzeptabel, heute aber nicht mehr denkbar seien. 2017 bekam der Wäschehersteller einen heftigen Shitstorm zu spüren und handelte sich mit einem Foto von sechs jungen Frauen, die nur mit Unterhose bekleidet waren und bäuchlings auf einem Teppich lagen, unter dem Titel „Unsere Osterhöschen“ eine Rüge vom Werberat ein.

Christoph Teller © Jku Business School

Vor über fünf Jahren kam es zu einer Abkehr von aufreizenden Modelsujets hin zu Frauen mit Normalgewicht und Kurven unabhängig von Alter und Hautfarbe. „Ein mutiger Schritt“, wie Teller meint.

Wirtschaftlich gab es in der 110-jährigen Firmengeschichte einige Hochs und Tiefs. Aktuell erwartet Palmers-Finanzvorstand Kristian Radosavljevic Verluste im zweistelligen Millionenbereich. Man habe sich in den vergangenen Jahren übernommen und werde sich aus einigen osteuropäischen Märkten zurückziehen. Im Geschäftsjahr betrug der Verlust 4,5 Millionen Euro. Der Umsatz schrumpfte von 75 auf 71,5 Millionen Euro. In den kommenden zwei Jahren wird das österreichische Filialnetz von 120 auf 100 Standorte reduziert. Ziel sei, „zeitnah Umsatzwachstum zu erreichen und in die Gewinnzone zurückzukehren“. Palmers beschäftig in Österreich derzeit über 500 Mitarbeiter. In Deutschland betreibt die Firma elf Stores.

Getrübte Kauflaune

Nicht nur für Palmers, sondern für den gesamten Textil-Einzelhandel seien derzeit harte Zeiten, betont Teller. Die Konjunktur springe nicht an und die Kauflaune sei trüb. Strümpfe und Wäsche werden zum Mittelfrist-Bedarf gezählt. „Wie unsere aktuelle Befragung zeigt, geben 35 Prozent der Konsumenten in diesem Bereich weniger aus“, sagt der Universitätsprofessor. Außerdem drängen neue Player wie Shein und Temu „brutal“ in den Markt. Mit seiner Ausrichtung auf das mittlere bis höhere Preissegment sei Palmers im stationären Handel bevorzugt in den besten Lagen angesiedelt, was in den Zeiten steigender Mieten sich wie auch die höheren Personalkosten stark zu Buche schlägt. Darüber hinaus müssen die Geschäfte laufend modernisiert werden, was ebenfalls Unsummen verschlingt. Über die Crowdinvest-Plattform Rockets will Palmers bis Dezember eine halbe Million Euro von Kleinanlegern dafür zusammenbekommen. Bisher steht man bei etwa 330 Investoren und 350.000 Euro.

Teller zeigt sich zuversichtlich, dass Palmers „den hohen Seegang durchtauchen wird“. Das sei auch für die Städte wünschenswert, denn: „Wenn es solchen Unternehmen gut geht, geht es auch den A-Lagen gut.“

Schon in den 2010er-Jahren hatte der Wäschehersteller schwere Zeiten und kämpfte sich 2019 in die Gewinnzone zurück, nachdem die Eigentümer zwischen 22 und 25 Millionen Euro ins Unternehmen gesteckt hatten. In der Coronakrise geriet Palmers im FFP2-Maskenskandal rund um das mittlerweile insolvente Tochterunternehmen Hygiene Austria unter Druck. Dem Unternehmen wurde Schwarzarbeit, schwerer Betrug und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Die Masken wurden als „Made in Austria“ beworben, waren zum Teil jedoch in China zugekauft.