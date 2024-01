Über die 100-Prozent-Tochter des Wäscheherstellers Palmers wurde laut KSV1870 am Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Hygiene Austria LP wurde zu Beginn der Coronapandemie im März 2020 gegründet.

Ursprünglich war das Unternehmen zur Maskenproduktion in Österreich als Joint Venture von Lenzing und Palmers gegründet worden. Adresse: Palmersstraße 6–8. Nach außen präsentierte sich die Hygiene Austria als Unternehmen mit Produkten „made in Austria“ („Stilsicherer Schutz aus heimischer Produktion“), empfing Betriebsbesuche von hochkarätig besetzten Politikerdelegationen und erhielt umfangreiche Staatsaufträge. Später wurde bekannt, dass Masken aus China verkauft wurden. Gegen Ende der Pandemie erschütterte das Unternehmen zudem ein Finanzskandal. Mindestens 693.000 Euro an Zoll und Einfuhrumsatzsteuer soll Palmers demnach beim Import von Schutzmasken aus China via Palmers Deutschland hinterzogen haben. Palmers und Hygiene Austria wiesen die Vorwürfe zurück.

Die damalige Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (links) und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Mai 2020 in der „Produktion“ von Hygiene Austria in Wiener Neudorf © APA / Robert Jaeger

Mindestangebot für Gläubiger

Im Insolvenzverfahren bietet die Hygiene Austria nun allen unbesicherten Insolvenzgläubigern eine Zahlungsquote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. Dabei handle es sich vorerst um das gesetzliche Mindestanbot.

Hygiene-Austria-Mitarbeiter im Rahmen einer Präsentation zum „Start einer Maskenproduktion“. In Wahrheit wurden Masken aus China verkauft © APA / Robert Jaeger

„Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Sanierungsbestrebungen tatsächlich aufrechterhalten werden können“, betont Gläubigerschützerin Brigitte Dostal vom KSV1870. „Auch wird das Sanierungsplanangebot einer strengen Überprüfung standhalten müssen, damit der vorgelegte Zahlungsvorschlag die Akzeptanz der Gläubiger finden wird.“