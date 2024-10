Schon im Herbst fiel am Flughafen Triest der erst im Vorjahr aufgestellte Rekordwert: Am 7. Oktober wurde die Schwelle von einer Million beförderter Passagiere seit Jahresbeginn überschritten. Durch die gut zwei Stunden Fahrzeit bis nach Ronchi dei Legionari, dem der Hauptstadt der Region Friaul-Julisch Venetien vorgelagerten Ort, ist der Trieste Airport auch für Kärntner attraktiv.

Die millionste Passagierin war aber eine Italienerin: Susanna Serri wurde von der Flughafen-Spitze Antonio Marano und CEO Marco Consalvo begrüßt. Sie überreichten ihr als Überraschung zwei Flugtickets für die neue Verbindung von Triest nach Dubai mit einem Zwischenstopp in Rom, die ab November angeboten wird.

1,3 Millionen Fluggäste erwartet

Die italienische Fluggesellschaft ITA Airways bindet den Flughafen Triest mit vier beziehungsweise zwei täglichen Flügen nach Rom Fiumicino und Mailand Linate an zwei Drehkreuze an, die Reisen in die ganze Welt anbieten.

„Wir erwarten, das laufende Jahr mit einem neuen Rekord von 1,3 Millionen abgefertigten Passagieren abzuschließen“, sagt Geschäftsführer Marco Consalvo. Für den Sommer 2025 seien neue, weitere Verbindungen das Ziel, um den Flughafen noch besser zu vernetzen. Und nicht nur das: Bis 2027 sollen 35 Millionen Euro in die Renovierung und neue Infrastruktur investiert werden.