Die Strecken waren zuletzt gut ausgelastet. Jetzt hat die irische Billigfluglinie Ryanair die etablierten Strecken von Klagenfurt nach London, Alicante und Palma de Mallorca auch für Sommer 2025 zur Buchung freigegeben. Ab April 2025 geht es (wieder) je zweimal wöchentlich direkt nach Alicante, die Hafenstadt an der Costa Blanca im Südosten Spaniens. Und zwar jeweils am Freitag und am Sonntag.

Weiters geht es viermal wöchentlich (statt bisher dreimal) nach Palma de Mallorca. Und zwar am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Samstag. Nach London-Stansted besteht ab Klagenfurt eine ganzjährige Verbindung - zweimal wöchentlich. Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, freut sich über den frühen Buchungsstart dieser drei Strecken: „Viele Kärntnerinnen und Kärntner nutzen jetzt noch bis Ende Oktober die Flüge nach Palma de Mallorca und Alicante, um den Sommer zu verlängern – und das zu sehr attraktiven Ticketpreisen. Aber auch der nächste Frühling und Sommer wird schon geplant, besonders beliebt werden die Osterferien im April, Feiertagswochenenden und die Sommermonate sein. Da ist es ideal, dass Ryanair die Flüge nach Alicante und Palma de Mallorca schon zur Buchung freigeschaltet hat. Die Anbindung an London-Stansted wird ganzjährig angeboten und kann ebenfalls bereits bis Ende Oktober 2025 gebucht werden.“