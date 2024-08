In den nächsten Jahren bis 2027 sollen 35 Millionen Euro in den Flughafen von Triest investiert werden. Ein großer Teil dieses Betrags soll in die Renovierung des Flughafens nach ökologischen Standards sowie in die Errichtung von Infrastruktur zur Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen investiert werden, berichtete der Geschäftsführer des Flughafens Triest, Marco Consalvo, am Donnerstag laut Medienangaben.

Der Flughafen „Ronchi dei Legionari“ soll zudem zu einem Knotenpunkt für Radwege werden. So sollen nahe gelegene Orte wie die Badeortschaft Grado vom Flughafen aus per Rad erreichbar werden. Für dieses Ziel hat die Region Friaul Julisch Venetien, zu der Triest gehört, mehr als 5 Millionen Euro locker gemacht.

Heuer um 41 Prozent mehr Passagiere

Der Geschäftsführer rechnet mit kräftigem Wachstum des Airports Triest. Die Zahl der Orte, die derzeit von Triest aus angeflogen werden, soll im Laufe der Jahre schrittweise von 30 auf etwa 50 erhöht werden. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 hat der Flughafen von Triest bei der Passagierzahl ein Plus von 41 Prozent gegenüber des Vergleichszeitraums 2023 gemeldet. Bis Ende 2024 wird mit über 1,3 Millionen Passagieren gerechnet.

Der irische Billigflieger Ryanair investiert kräftig in den Flughafen Triest. 100 Mio. Euro gibt Ryanair für den Airport „Ronchi dei Legionari“ aus. Ende Oktober soll eine Direktverbindung nach Bukarest gestartet werden. Damit wächst die Zahl der internationalen Verbindungen, ausgehend vom Flughafen Triest, auf 14.