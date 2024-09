Zwei Tage, zwei Messen. Kommende Woche machen sich in Klagenfurt Hunderte Jugendliche aus ganz Kärnten Gedanken über ihre beruflichen Ziele und welche Ausbildung sie auf dem Weg dorthin einschlagen können. Den Auftakt macht am Mittwoch, 25. September, die zweite Ausgabe des Events „PopUp – BeYou“, diesmal im Lakeside Spitz.

Bei der Premiere im Vorjahr erreichte man 500 Jugendliche, die in Workshops ihre Talente entdecken und sich über ihre Karrierechancen informieren konnten. „Mit diesem Format soll das breite Angebot im Übergang von Schule und Beruf greifbar werden und eine gute Basis für die berufliche Zukunft der Jugendlichen geschaffen werden“, schildert Katja Tengg, Leiterin der Landesstelle des Sozialministeriumservice, von dem das Event beauftragt wird. Auch die Vorbereitung auf die Lehrlingsmesse im Frühjahr gehört dazu. Anmeldungen für Schulklassen für das Nachmittagsprogramm sind noch auf www.popup-beyou.at möglich. Bis 15.30 Uhr können Interessierte auch spontan vorbeikommen. Vertreten sind zudem zehn Unternehmen.

Im Vorjahr fand das Karriere-Event in der Schleppe Arena statt. Heuer geht es in den Lakeside Park © ANTONIA BAUMGARTNER

Lehre: Auch Thema für Maturanten

Gut 40 Kärntner Betriebe kommen als Aussteller zur Messe „Dual Experts“, die am Donnerstag, 26. September zum dritten Mal stattfindet. „Nach 700 Teilnehmern im Vorjahr, haben sich heuer schon 50 Schulklassen aus allen Bezirken mit über 1000 Jugendlichen angemeldet“, sagt Gerrit Wenzel von der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten. Zwischen 9 und 14 Uhr können an den Stationen auch ohne Voranmeldung verschiedenste Berufe ausprobiert werden. Das Testcenter Carinthia bietet Vor-Ort-Testungen an. Details gibt es auf www.bbok.at.

„Im Fokus steht, über die duale Ausbildung zu informieren. Wir wollen mehr Maturanten für die Lehre gewinnen und ihnen die Möglichkeiten aufzeigen“, schildert Benno Tosoni, Leiter der Lehrlingsausbildung in der Wirtschaftskammer. Man sehe bereits erste Erfolge: Mit Stichtag 31.12.2023 hatten 321 der insgesamt 7362 Lehrlinge bereits bei Lehrantritt die Matura. Dieser Anteil steige kontinuierlich an. Zudem entfielen rund 11 Prozent auf eine Lehre mit Matura. Noch am Beginn stehe man mit der „Dualen Akademie“ für die Lehre nach der Matura. Diese ermöglicht eine verkürzte Ausbildungszeit mit einem angepassten Lehrplan und besserer Bezahlung.