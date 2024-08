In Anbetracht des Rückgangs an Lehrlingen sowie Lehrbetrieben in Österreich – vor allem im Bereich des Tourismus- und Gastgewerbes – fordern der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Wien, Marko Fischer, und der Kärntner Tourismusexperte Bernd Hinteregger eine „umfassende Modernisierung der Lehrausbildung“.

„Dramatische Situation“

Die beziehen sich dabei auf jüngst bekannt gewordene Zahlen, wonach 2023 bei der Zahl an Lehrbetrieben in Österreich ein neues Langzeittief erreicht wurde. Gegenüber dem Vorjahr ist laut Wirtschaftsministerium die Anzahl an Lehrlingen von 27.280 auf 27.083 weiter gesunken. Innerhalb von 15 Jahren hat sich die Zahl der Lehrlinge im Tourismusbereich mehr als halbiert. Von einer „besonders dramatischen Situation im Tourismus“ spricht der Kärntner Hotelier Hinteregger: „Während 2008 noch 14.800 Lehrlinge in diesen Sektoren tätig waren, sind es heute nur noch 7200. Unser Ziel muss es sein, diese Zahl wieder auf 10.000 anzuheben und langfristig auf 15.000 auszubauen.“

Touristiker Bernd Hinteregger © Thomas Hude

„Bedrohliche Ausmaße“

Alarmierend sei die Situation aber in allen Bereichen. Die Lehre sei eine zentrale Säule der österreichischen Wirtschaft. Doch der Fachkräftemangel nehme in allen Branchen „bedrohliche Ausmaße an. Die Lehrlingszahlen sind in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen. Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Trend mit einem ganzen Maßnahmenpaket entgegenwirken“, erklärt Fischer.Die Lehre müsse dringend modernisiert werden. „Wir brauchen flexiblere Ausbildungsmöglichkeiten, die auf die Anforderungen der heutigen und zukünftigen Arbeitswelt zugeschnitten sind“, fordert Fischer. „Lehrpläne müssen schneller und kontinuierlich an technologische Entwicklungen und neue Berufsbilder angepasst werden.“

Entschädigungsfonds für KMU

Fischer betont zudem die Bedeutung der Klein- und Mittelunternehmen (KMU) für die Ausbildung: „Viele KMU sehen sich benachteiligt, da sie Lehrlinge ausbilden, die nach der Behaltefrist von größeren Unternehmen abgeworben werden“, so Fischer. „Um diese Ungleichheit auszugleichen, brauchen wir einen Lehrlings-Entschädigungs-Fonds, der kleine und mittelständische Unternehmen für ihre Investitionen in die Ausbildung kompensiert und gleichzeitig Anreize für die Aufnahme von Lehrlingen schadet.“

500-Euro-Urlaubsgutschein gefordert

Ein zentrales Element zur Attraktivitätssteigerung der Lehre sieht Hinteregger in der Einführung eines verpflichtenden zweiwöchigen Praktikums in der neunten Schulstufe: „Dieses Praktikum könnte jungen Menschen die vielfältigen Möglichkeiten einer Lehre – beispielsweise im Tourismus – aufzeigen. Als Belohnung könnte ich mir einen 500-Euro-Urlaubsgutschein vorstellen“, so Hinteregger, der mehr kreative Ansätze von der Politik fordert.

„Ähnlich wie Erasmus-Studium“

Darüber hinaus schlägt Hinteregger die Schaffung eines Tourismus-Lehrlings-Pools vor. „Lehrlinge sollen einmal im Jahr die Möglichkeit bekommen, in einem anderen Betrieb zu arbeiten, eventuell in eine Branche reinzuschnuppern und so, ähnlich einem Erasmus-Studium, einen Austausch mit jungen Menschen aus einem anderen Umfeld zu erleben“, erläutert Hinteregger.

TV-Sendung für Lehrlinge

Zusätzlich kann sich Hinteregger eine neue TV-Sendung ähnlich wie die Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“ auf Puls 4 vorstellen, die Lehrlinge während ihrer Ausbildung begleitet und die Karrieremöglichkeiten nach erfolgreichem Lehrabschluss zeigt. Eine solche Sendung könne junge Menschen für eine Lehre begeistern, so Hinteregger.