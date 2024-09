Um zehn Prozent ist die Arbeitslosigkeit im August österreichweit gestiegen. In Kärnten sind es inklusive Schulungsteilnehmer „nur“ 5,7 Prozent, das ist, analog zu den Vormonaten, die geringste Zunahme im Bundesländervergleich. Konkret waren Ende August 17.714 Menschen in Kärnten arbeitslos gemeldet oder in Schulungen.

Die Arbeitslosenquote stieg in Kärnten Ende August um 0,2 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent und ist damit ebenso hoch wie in Niederösterreich oder im Burgenland, in Wien kletterte diese um 0,6 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent. Österreichweit beträgt sie 6,7 Prozent, ein Plus von ebenfalls 0,6 Prozentpunkten. Die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen stieg in Kärnten um 17,7 Prozent, die der Älteren über 50 Jahre leicht um 1,6 Prozent. Einen Abbau gab es hingegen bei den Langzeitarbeitslosen, um 2,5 Prozent.

231.000 in Beschäftigung

Die Zahl der unselbständig Beschäftigten blieb 231.000 stabil auf einem Höchstwert. Deutlich rückläufig ist die Zahl offener Stellen, gegenüber dem August des Vorjahres sind es um 1370 weniger, aber immer noch sind 5784 Stellen unbesetzt. Eine Zunahme offener Stellen gibt es nur in den Branchen Holz und Gesundheit. Gestiegen ist die Arbeitslosigkeit in Metall- und Elektroberufen, im Handel, im Tourismus sowie bei Büro- und technischen Berufen.

Eine Trendwende zeichnet sich auch bei den Lehrlingen ab, da sank die Zahl der offenen Lehrstellen um 135 auf 656, die der Lehrstellensuchenden stieg um 75 auf 567.

In zwei Bezirken hat die Arbeitslosigkeit im August abgenommen - in den Bezirken Spittal und Völkermarkt.

Österreichweit belastet die Flaute in der Industrie weiterhin den Arbeitsmarkt: Ende August hatten rund 352.200 Personen keinen Job, davon waren 287.458 als arbeitslos gemeldet und 64.798 in Schulungsmaßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS).