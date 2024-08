Gemessen an den Passiva handelt es sich um die größte Insolvenz der steirischen Wirtschaftsgeschichte – das steht bereits seit dem Insovenzantrag Anfang Mai fest. Nach der ersten Berichts- und Prüfungstagsatzung waren Forderungen in der Höhe von mehr als 1,16 Milliarden Euro angemeldet, wovon lediglich 10,92 Millionen Euro anerkannt wurden. Dabei blieb es nicht. Im Vorfeld der Abstimmung über den Sanierungsplan am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz am Donnerstagvormittag gibt der Insolvenzverwalter, der Grazer Anwalt Philipp Casper auf Anfrage der Kleinen Zeitung ein Update: „Es wurden rund 3,8 Milliarden Euro angemeldet und zwar von 290 Gläubigern.“

Die Fisker GmbH ist die in Graz ansässige Österreich-Gesellschaft des US-Elektroauto-Start-ups Fisker Inc, das auch in den USA ein Insolvenzverfahren nach „Chapter 11“ anmelden musste. Das von Henrik Fisker gegründete Unternehmen hat sein Modell „Fisker Ocean“ von Magna in Graz entwickeln und auch fertigen lassen. Die ehrgeizigen Produktionsziele wurden aber nie erreicht. Ursprünglich plante Fisker, von Magna in Graz 40.000 Autos pro Jahr produzieren zu lassen, allerdings wurden nur 10.000 gebaut.

Seit der Insolvenz wurden bei der österreichischen Tochter mehrere Teilbereiche, und zwar „Sales und Services Wien“, „Backoffice“ sowie „Qualitätssicherung und Integration“, insolvenzgerichtlich geschlossen, wodurch erhebliche Einsparungen erreicht werden konnten, hieß es im Juni seitens der Gläubigerschützer. Von den ursprünglich bei Verfahrenseröffnung beschäftigten 47 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern waren zuletzt nur noch 20 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.