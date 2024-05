Eine historische Note sollte die Vereinbarung zwischen dem US-amerikanisch-dänischen Elektroauto-Start-up Fisker und dem Auftragsfertiger Magna Steyr in Graz jedenfalls haben: Für Magna war es in der Fertigung der Einstieg in das Segment der sogenannten „New Entrants“, also der Neueinsteiger im Automobilmarkt. Die Ambitionen waren groß: Gut 40.000 Stück des „Fisker Ocean“ sollten pro Jahr in Graz gefertigt werden. Bisher waren es gerade einmal 10.000, die Produktion steht still – und Magna musste nach 450 Beschäftigten im Dezember nun noch einmal die Kündigung von bis zu 500 Mitarbeitern bekanntgeben.