Die u. a. auf den Handel mit Wohnaccessoires, Geschenkartikeln und Kleinmöbel spezialisierte Handelskette „Depot“ ist insolvent. Laut den Kreditschützern von KSV1870, AKV und Creditreform wurde ein Konkursverfahren beantragt. Österreichweit werden 48 Filialen sowie ein Onlineshop betrieben. Beschäftigt wurden zuletzt bundesweit 349 Dienstnehmer, von der Pleite sind laut KSV rund 110 Gläubiger betroffen. Die Passiva liegen (zu Liquidationswerten) bei 15,8 Millionen Euro.

Als Insolvenzursachen werden u. a. Verzögerungen in den Lieferketten, erhöhte Kosten im Warentransport und erhebliche Preissteigerungen angeführt. Zudem sei bereits in Deutschland über die Alleingesellschafterin der Schuldnerin, der Gries Deco Company GmbH, ein Schutzschirmverfahren eröffnet worden.

„Schuldnerin strebt keine Sanierung an“

Ein Fortbestand scheint äußerst fraglich zu sein. „Laut eigenen Angaben strebt die Schuldnerin keine Sanierung an. Der noch zu bestellende Insolvenzverwalter wird zunächst zu prüfen haben, ob eine zumindest kurzfristige Fortführung möglich ist“, so Alexander Greifeneder vom KSV1870. Der AKV teilt mit: „Angedacht wird derzeit eine mögliche Übernahme einzelner Filialen von der Alleingesellschafterin der Antragstellerin. Die weitere Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.“ Doch eine Fortführung sowie Sanierung des schuldnerischen Unternehmens sei „nicht geplant und soll dieses in weiterer Folge geschlossen und liquidiert werden“.

Depot betreibt in Kärnten/Osttirol vier Filialen (Klagenfurt, Atrio II in Villach, Spittal an der Drau und Lienz), in der Steiermark sind es sechs Filialen (im Grazer Citypark sowie in der Ostbahnstraße Graz; im FMZ Gleisdorf, dem HATRIC in Hartberg sowie im ELI Liezen und im Leoben City Shopping).