Laut dem vorliegenden Vermögensstatus dürften sich die Passiva auf rund 776.000 Euro belaufen, berichten die Gläubigerschützer des AKV. Der KSV1870 bezieht sich auf den Buchwert und kommt auf Passiva in Höhe von 909.000 Euro, denen Aktiva von 333.000 Euro gegenüberstehen. Der 2004 gegründete Personalvermittler „apm Anlagenbau Personalleasing Montagetechnik“ mit Sitz in Köflach musste Insolvenz anmelden. Das Unternehmen ist auf die die Personalvermittlung bzw. Arbeitskräfteüberlassung, insbesondere in den Bereichen Anlagenbau und Montagetechnik spezialisiert.

Als Insolvenzursachen werden laut AKV „eine zunehmend schwierige Marktlage sowie stark gestiegene Lohnkosten angegeben“. Der Rückgang von Aufträgen sowie ein geringeres Auftragsvolumen habe sich „direkt auf den Umsatz des schuldnerischen Unternehmens ausgewirkt“. Die Personalsuche gestaltete sich zuletzt ebenfalls als schwierig und habe zu stark gestiegenen Lohnkosten geführt – und damit „zu einer wirtschaftlich nicht weiter tragbaren Fixkostenbelastung“. Aufgrund aktueller Prognosen dürfte in absehbarer Zukunft von keiner Besserung der Marktlage auszugehen sein, sodass eine längerfristige Fortführung bzw. nachhaltige Sanierung nicht darstellbar sei. Aufgrund zahlreicher Konkurrenzunternehmen herrsche überdies ein erheblicher Preisdruck, sodass auch aufgrund der hohen Lohnkosten eine kostendeckende Unternehmensführung unmöglich erscheint.