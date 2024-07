Das Hamburg-Experiment zu Jahresanfang 2024 scheint sich gelohnt zu haben: Austrian Airlines (AUA) fliegt im kommenden Winter (ab 21. Dezember) drei Monate lang jeden Samstag ab Klagenfurt nach Hamburg. In Summe stehen also 13 Samstagsflüge mit einer Embraer 195 mit 120 Sitzplätzen auf dem Programm, erklärt Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt. „Ein attraktives Angebot für den Winterurlaub in Kärnten oder einen Städtetrip in die spannende Metropole Hamburg“, meint Michael Trestl, COO von Austrian Airlines, in einer Aussendung. Wildt spricht von einer „starken Basis für die weitere Streckenentwicklung“.