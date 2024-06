„Wann wird´s mal wieder richtig Sommer?“, fragten sich in Anlehnung an den Song von Rudi Carrell viele Kärntnerinnen und Kärntner in den vergangenen Wochen, obwohl der Sommer kalendarisch erst am Donnerstag beginnt. Nun dürften aber auch diese Stimmen verstummt sein, denn seit Dienstag herrscht in Kärnten regelrechtes Kaiserwetter. Manche stöhnen indes schon wegen der hohen Temperaturen.

31,7 Grad am Dienstag

Mit dem sommerlichen Wetter geht es auch die nächsten Tage weiter: Fortan sind beinahe überall in Kärnten bis Freitag Temperaturen von bis zu 33 Grad möglich: „Die Hitzepole werden die Regionen von Villach ostwärts bis ins untere Lavanttal sein, insbesondere das Klagenfurter Becken, die Draustadt, St. Andrä und Wolfsberg dürften also ins Schwitzen kommen. Aber auch das Obere Drautal, speziell Dellach, wird hier mithalten können“, so Michael Tiefgraber, Meteorologe von Geosphere Austria. Auch die Nächte werden sukzessive wärmer, die Temperaturen fallen nicht mehr so tief.

Schon am Dienstag gab es verbreitet Höchstwerte von über 30 Grad in Kärnten: In Ferlach kletterte das Thermometer auf stolze 31,7 Grad, in St. Andrä auf 31,6 und in Villach wurden 31,5 Grad erreicht. In der Landeshauptstadt Klagenfurt wurden immerhin 30,8 Grad in der Innenstadt und 30,7 am Flughafen gemessen.

Himmel könnte „milchig“ werden

Verbreitet wird es bis Freitag freundlich und sehr sonnig bleiben. Am Donnerstag ist mancherorts in Kärnten mit etwas mehr Wolken zu rechnen, erst am Freitag ist in Oberkärnten mit dichteren Wolken zu rechnen – dann steigt zumindest hier auch das Gewitterrisiko. „Die Sonne wird immer durchscheinen, aber der Himmel kann sich milchig präsentieren“, erklärt Tiefgraber.

Ab Mittwoch gibt es nämlich mit dem Saharastaub wieder einen kleinen Spielverderber, der die Sonneneinstrahlung auch etwas dämpfen wird. „Wir sehen in unseren Modellen, dass der Saharastaub wieder hier ist und noch mehr nachkommt. Die genaue Konzentration lässt sich allerdings kaum abschätzen“, so der Meteorologe. Sicher sei jedoch, dass der Saharastaub bis Freitag über Mitteleuropa liegen wird.

Ungewöhnlich hohe Temperaturen

Die hohen Temperaturen sind für Mitte Juni durchaus außergewöhnlich, sie bewegen sich in den genannten Tagen rund um die Allzeit-Tagesmaxima in Kärnten. Mitte Juni war es gesamt gesehen nur im Jahr 2013 noch um eine Spur heißer, in den vergangenen beiden Jahren war es ähnlich heiß. „Natürlich bewegen wir uns hier aber am oberen Ende der Aufzeichnungen. Die mittleren Tagesmaxima liegen für Mitte Juni eher bei 26 Grad. Nun schießen wir deutlich über die 30 Grad“, so Tiefgraber, der hier und da auch Tagesrekorde nicht ausschließt. Mit Monatsrekorden ist aber nicht zu rechnen, in Dellach hatte es am 27. Juni 2019 etwa 38 Grad.