Eine 71-jährige Frau aus Klagenfurt fuhr am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Landeshauptstadt eine Straße entlang. Es kamen ihr dabei zwei Burschen entgegen und als sie an diesen vorbeifuhr, bemerkte sie plötzlich einen Ruck an ihrem Fahrrad. Sie hielt ihr Bike an und bemerkte, dass ihr die beiden Jugendlichen ihre Stofftasche aus dem Korb am hinteren Kotflügel gerissen hatten. Die beiden Burschen flüchteten und die 71-Jährige erstattete die Anzeige.

Gute Täterbeschreibung half

Aufgrund der guten Täterbeschreibung und einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die zwei mutmaßlichen Diebe in einer Seitenstraße angehalten werden. Sie wurden von der Frau eindeutig wiedererkannt und infolge zur Polizeiinspektion gebracht. Die beiden Burschen aus Klagenfurt im Alter von 20 und 22 Jahren werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Im Einsatz befand sich, neben mehreren Streifen des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, auch der Polizeihubschrauber Libelle.