Konjunkturkonferenz: „Kärnten verliert als Standort an Wettbewerbsfähigkeit“

Stark gestiegene Preise und hohe Lohnkosten sind die Hauptgründe dafür, dass Kärntens Unternehmer ihre Investitionen in Kärnten zurückfahren. Die jährliche Konjunkturkonferenz mündete in einem langen Forderungsregister an die Landespolitik.