Nicht nur die Dosen aus Fuschl am See, sondern auch jene aus Finkenstein am Faaker See, sind weltweit ein Erfolg. „Wir sind mit unseren PMA-Zeolith-Produkten weltweit Marktführer und haben noch viel vor“, schickten Dieter Maurer und Horst Poosch, die Geschäftsführer von Panaceo, voraus. Das weltweit tätige Kärntner Unternehmen mit Sitz in Gödersdorf feierte am Montag ein 20-jähriges Bestehen.

Von den zahlreichen Gästen und Vertretern aus Wirtschaft, Sport und Politik gab es viel Anerkennung für die Beharrlichkeit, mit der Firmengründer Jakob Hraschan seine Vision und Produktidee verfolgt. „Er ist einer der unternehmerischen Botschafter, die die Exzellenz des Landes hinaustragen“, sagt WK-Präsident Jürgen Mandl, der zum Jubiläum eine Ehrenurkunde überreichte. Glückwünsche gab es unter anderen von Bürgermeister Christian Poglitsch, Wirtschaftsreferent Sebastian Schuschnig (beide ÖVP), Ex-Skispringer- und -Trainer Baldur Preiml oder Lauf-Organisator Michael Kummerer.

Zahlreiche Gratulanten folgten der Einladung nach Finkenstein © Tengg

Bereits Millionen in Forschung investiert

Auf die positiven Effekte des natürlichen Vulkanminerals, das unter anderem in Pulver- und Kapselform oder als Creme weiterverarbeitet wird, schwören nicht nur aktive Sportler. „Für mich kam es leider zu spät, sonst hätte ich noch viel mehr gewonnen“, scherzte Skilegende Franz Klammer, während Markus Salcher als aktiver Rennläufer „die Trainingserfolge maximieren“ will. „Dass wir Spitzensportler in ihrer aktiven Zeit und auch danach überzeugen können, ist sicher Teil unseres Erfolgs. Zudem konnten wir von Golfern, über Tischtennis- und Tennisspielern über Ausdauer- bis hin zu Kraftsportler viele Kunden gewinnen“, schildert Panaceo-Eigentümer Hraschan.

In Zukunft werde man weiter in die Forschung und Entwicklung investieren, wo das Unternehmen im Bereich onkologischer Medizinprodukte Wachstumspotenzial sieht. In den kommenden Jahren sollen neue Patente und Produkte folgen. Neu auf den Markt gebracht wurden zuletzt auch Mineralfuttermittel für Haustiere und Pferde.