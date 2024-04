Im Jahr 2004 hat der gesundheitsbewusster Kärntner Jakob Hraschan die Firma Panaceo gegründet. Seither ist der Medizinprodukthersteller deutlich gewachsen und hat international an Bedeutung gewonnen. Denn mittlerweile werden von den 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Gödersdorf pro Jahr rund 350.000 Dosen mit dem natürlichen Vulkanmineral PMA-Zeolith in Pulver- und Kapselform produziert, das die Entgiftung des Darms unterstützt. In 43 Ländern werden die Produkte bereits vertrieben.