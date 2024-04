In dem 2016 aufgeflogenen Baukartell hat das Kartellgericht eine weitere Millionenstrafe verhängt. Die Schwesterfirmen Mandlbauer Bau GmbH und die Konrad Beyer & Co Spezialbau GmbH aus Bad Gleichenberg (Steiermark) müssen zusammen eine Geldbuße von 1,1 Millionen Euro zahlen, wie die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am Montag mitteilte. Die Kartellvergehen gingen über mehr als zehn Jahre. Nach Auffliegen der Absprachen kooperierten die Firmen mit der BWB.

Die BWB ermittelt seit mehr als sechs Jahren gegen Absprachen in der Bauwirtschaft. Es ist das größte Kartell in der Geschichte der Behörde. Der Baukonzern Porr musste 62 Millionen Euro zahlen, das Verfahren gegen die Strabag wird wegen neuer Beweismittel neu aufgerollt.