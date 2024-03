Am Anfang war ein roter Aktenordner: Den haben Steuerfahnder am 14. Juni 2016 bei einer Baufirma im Lavanttal in Kärnten beschlagnahmt. Im Ordner waren Kärtchen und darauf zahlreiche Bauprojekte in ganz Österreich: mit Kosten, Berechnungen, abgekürzten Firmennamen, mit Geldbeträgen und handschriftlichen Anmerkungen.