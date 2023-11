Am heutigen Dienstag erfolgt in der Kärntner Landesregierung unter anderem der Beschluss des neuen wirtschaftspolitischen Beirats. Vonseiten der im Landtag vertretenen Parteien gibt es nur innerhalb der ÖVP mit Sylvia Gstättner eine Änderung. Mit der Nachfolgerin von Udo Peter Puschnig sitzt künftig eine Frau mehr in dem Gremium. Barbara Abel bleibt weiterhin die Vertreterin aus der Kreativwirtschaft. Jürgen Kopeinig, der Chef des Gründerzentrums „build!“, wird Alexander Mann ablösen.