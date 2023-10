Besonders für junge Leute hat sich die Halloween-Feier am 31. Oktober, dem Vorabend von Allerheiligen, zu einem Fixpunkt entwickelt. Stichwort: Motto-Partys. 60 Prozent der 15- bis 29-Jährigen planen, Halloween heuer zu feiern, ergab eine aktuelle Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Bundessparte Handel. In Summe werden die Österreicher heuer 55 Millionen Euro für Halloween ausgeben. „Für einige Handelsbranchen bringt das einen Schub, den sie im Moment auch dringend nötig haben“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich, mit Verweis auf die schwierige Konjunktursituation im Handel. „Die Stimmung in den heimischen Handelsbetrieben ist leider der Jahreszeit entsprechend trist. Kaufanlässe wie Halloween sind daher höchst willkommen“, so Trefelik.

Süßes und Deko

Am häufigsten werden Süßigkeiten gekauft (43 Prozent), gefolgt von Kürbissen zum Basteln (22 Prozent) und Deko-Artikeln (16 Prozent). Aber auch gruselige Kostüme stehen mit elf Prozent hoch im Kurs. Im Schnitt wollen diejenigen, die für Halloween shoppen, heuer 30 Euro ausgeben.

Auch wenn dieser Durchschnittswert dem Wert des Vorjahres entspricht, hat sich das Konsumklima etwas eingetrübt: 33 Prozent der Österreicher wollen heuer zu Halloween weniger Geld ausgeben als im Vorjahr, 61 Prozent halten ihre Ausgaben konstant. Sechs Prozent wollen mehr ausgeben als 2022. Im Vorjahr war dieser Anteil mit zwölf Prozent der Befragten immerhin noch doppelt so hoch. Gekauft wird übrigens vorwiegend im stationären Handel: 86 Prozent sagen, für ihren Halloween-Einkauf den stationären Handel zu nutzen, 28 Prozent kaufen auch online ein.