Er ist zwar der Abschluss, aber auch der Höhepunkt des Ausseer Kiritogs - der traditionelle Montag im Bierzelt. Dass in einem Jahr, in dem in der Steiermark noch zwei Mal gewählt wird, die Politik nicht fehlt, ist selbstverständlich. SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler war etwa ebenso vor Ort, wie Landeshauptmann Christopher Drexler. Doch wer wäre für die Anwesenden eigentlich der beste Bundeskanzler? Die Antworten auf diese - nicht ganz ernst gemeinte - Frage, verblüfften auch Kleine Zeitung Sonderreporter Michael Großschädl.

Neben Politikern mischten sich aber vor allem Einheimische unter das Publikum und feierten an diesem Spätsommertag. Unter ihnen übrigens auch Musiker Paul Pizzera. Was er von einer Blasmusik-Variante seiner Lieder halten würde, sieht man im Video.

Vom Bleiburger Wiesenmarkt zum Ausseer Kiritog

Der Ausseer Kiritog war übrigens nicht der einzige Einsatz unseres Sonderreporters an diesem Wochenende. Einen Tag zuvor war er bei einem der größten Volkfeste Kärntens - dem Bleiburger Wiesenmarkt. Und auch dort gab es selbstredend Wahlkampfauftritte der Politik.