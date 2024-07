Das Spectaculum ist mehr als nur ein Fest - für zwei Tage ist es Lebensgefühl für die ganze Stadt Friesach. Die Burgenstadt innerhalb des historischen Wassergrabens lebte zum 23. Mal wie vor 1000 Jahren - inklusive Rittertournier, Schwertkämpfen aber auch Gauklern und Bürgermeister Josef Kronlechner als unverfälscht echten Fürsten. Mittendrin: Kabarettistin und Tiktok-Star Ina Jovanovic als Kleine Zeitung Sonderreporterin, die sich auf die Suche nach dem echten Mittelalter machte. Zu welchen Anlässen wurden Hexen verbrannt? Gab es im Mittelalter tatsächlich schon „Coffe to go“? Und wie sehen eigentlich Folterinstrumente für Kinder aus? Die Antworten gibt es im Video.

Besucherrekord in diesem Jahr

Mehr mehr als 13.000 Besuchern an zwei Tagen gab es in Friesach übrigens einen Besucherrekord. Und: Nach dem Erfolg in diesem Jahr schmiedet man auch schon Pläne für die Neuauflage des Ritterfests im Jahr 2026.