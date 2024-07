Sie ist ein Monument in der steirischen Landschaft - die Riegersburg. Die auf einem stillen Vulkan errichtete Burg treibt schon an gewöhnlichen Tagen die Fantasie ihrer Besucher an, bei der Vollmondnacht am 20. Juli war sie aber noch inspirierender. Schließlich standen da zahlreiche Höhepunkte wie spannende Ritterschwertkämpfe, Schauschmieden und Live-Musik am Lagerfeuer am Programm. Und unter den tausenden Besuchern gab es auch einen Gast, der keinen (Schau-)Kampf scheute und sich sogar ins Verließ sperren ließ - Kleine Zeitung Sonderreporter Michael Großschädl.