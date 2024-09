Den Bleiburger Wiesenmarkt gibt es seit mehr als 630 Jahren. An Traditionen fehlt es also nicht. Doch welche Punkte am umfassenden Wiesenmarkt-Programm sollte ein Neuling auf keinen Fall auslassen? Immerhin gibt es mit dem Vergnügungspark und den Fahrgeschäften, dem Krämermarkt und der Kulinarik ja mehr als genug Angebote! Kleine Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl ließ sich von der Redaktion eine Liste mit den zehn wichtigsten To-do`s erstellen - und arbeitete sie gewissenhaft Punkt für Punkt ab. Von der Bratwurst über die Gamsmilch bis hin zum Break Dance. Wie es ihm am Ende dieser Tour durch den Bleiburger Wiesenmarkt erging können Sie im Video sehen.

Wo gibt es den besten Bauernkrapfen? Einer der wichtigen Punkte auf der Liste © Hanschitz

Der Bleiburger Wiesenmarkt war in diesem Jahr freilich auch Schauplatz für den Nationalratswahlkampf. Mit Karl Nehammer war erstmals ein amtierender Bundeskanzler bei der Eröffnung des Wiesenmarkts dabei. Die Reportage über den Kanzler-Auftritt können Sie hier nachlesen. Am Montag sind übrigens Gesundheitsminister Johannes Rauch und SPÖ-Chef Andreas Babler am Wiesenmarkt zu Gast.

