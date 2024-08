Der 79. Villacher Kirchtag ist am besten Weg, ein Rekordkirchtag zu werden - was die Zahl der Zuschauer betrifft, aber auch, wenn es um die Stimmung geht. Nicht einmal die Räumung des Kirchtagsgeländes konnte am Donnerstag die Stimmung trüben. Und auch beim Kleine Zeitung „After Work Kirchtag“ wurde gefeiert und geplaudert. Und mittendrin: Kleine Zeitung Sonderreporterin Ina Jovanovic, die die wesentlichen Fragen stellte. Etwa, ob es stimme, dass man in eine Kirchtagssuppe spucken müsse? Woher denn nun das Villacher Bier komme? Oder ob Umweltministerin Leonore Gewessler nicht etwas gegen den Klimaschutz tun könne, damit man das Kirchtagsgelände nicht mehr räumen müsse? Alle Fragen und die überraschenden Antworten gibt es im Video.

