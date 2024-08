Der 79. Villacher Kirchtag ist im vollen Gange, das Bier fließt in Strömen. Am Festgelände muss dieses laut Vertrag von der Marke „Villacher Bier“ sein, festgehalten ist die Verpflichtung auch in der Kirchtagsordnung. Verwirrung herrscht daher bei Besuchern über den Ausschank von „Budweiser“ am Festgelände.