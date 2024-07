Eine stimmungsvolle Oase mitten im Kirchtagstrubel ist der neue Stand der Stadthauptpfarre St. Jakob in Zusammenarbeit mit dem Kiwanis Club Villach am Oberen Kirchenplatz. Am Dienstagabend wurde er mit einem ersten Probelauf eröffnet – und viele prominente Gäste kamen aus dem Laufen nicht heraus: die einen als Gäste, die anderen hinter der Theke.