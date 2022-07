Gedenken an verfolgte Juden

In Köflach werden die ersten "Stolpersteine" der Lipizzanerheimat verlegt

Mit sogenannten Stolpersteinen soll im öffentlichen Raum sichtbar an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden. Am Sonntag, dem 3. Juli, verlegt Künstler Gunter Demnig in Köflach die ersten Stolpersteine im Bezirk.