Als Anka Edlnger wegen ihres politischen Widerstands nach Ravensbrück deportert wurde, war nicht sicher, ob sie wieder heimkehren würde. In den einst so finsteren Zeiten, erlitten unzählige Menschen ein tragisches Schicksal. Doch die 1892 geborene Fremdsprachenkorrespondentin und Hausverwalterin kehrte 1945 nach Österreich zurück. Sie arbeitete als Hausverwalterin am Joanneumring 16 und starb im Jahr bis 1981.