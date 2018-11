Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniela Grabe (Verein für Gedenkkultur) hilft, Geschichte aufzuarbeiten © Jürgen Fuchs

Ein Name, ein Geburtsdatum, eine Kurzbiografie – eingraviert in einen Stein auf den Straßen der Stadt. Zur bewussten Erinnerung. 170 sogenannte Stolpersteine finden sich in Graz. Sie werden in Gedenken an politisch verfolgte Opfer verlegt – Juden, Homosexuelle, Roma oder Widerstandskämpfer.