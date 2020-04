Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Zu einem kuriosen Einsatz mussten die Freiwillige Feuerwehr Köflach und das Team des städtischen Bauhofes ausrücken. Krähen hatten die Störche in ihrem Nest attackiert, die Krähen wurden nun in den Stadtparkt umgesiedelt.

Zu einem kuriosen Einsatz wurden die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Köflach am Dienstag, dem 28. April, gerufen. Anrainer hatten nämlich Alarm geschlagen, nachdem die Störche in ihrem Nest in der Köflacher Innenstadt heftig von Krähen attackiert wurden. "Derartige Angriffe erfolgen laut Expertenmeinung dann, wenn beide Vogelgattungen zu nahe aneinander Nester gebaut haben, wie es hier auch tatsächlich der Fall war", teilte die Stadtgemeinde Köflach mit.