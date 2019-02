Passanten wurden Augenzeugen, wie eine Dachdeckerei den Horst der Störche am Haus der Apotheke in Köflach entfernte. Warum dies notwendig war und wie es mit den Adebars weitergehen soll.

Der Storchenhorst wurde zwischengelagert © APA/ROBERT JAEGER

"Seit ich ein kleines Kind bin, kamen die Störche jedes Jahr und nisteten auf dem Dach des Apothekenhauses in der Grazerstraße in Köflach. Jetzt wurde der Horst von einem Dachdecker entfernt. Ich wurde schon von vielen darauf angesprochen, warum das so ist. Es herrscht helle Aufregung bei uns", wundert sich ein Köflacher Leser der Kleinen Zeitung.

