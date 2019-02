Facebook

Die Störche in Köflach bekommen einen neuen Horst © APA/ROBERT JAEGER

Nach dem Exklusivbericht in der Kleinen Zeitung kam es zu einer raschen Lösung in der Storchenfrage in Köflach. Wie berichtet, hat die Besitzerin des Hauses den Horst sachgerecht entfernen lassen, weil sie das Hausdach reparieren lassen muss. Obwohl sie Naturschutzbehörde und Stadtgemeinde informiert hatte, dass sie das plane, war es im Vorfeld noch zu keiner Entscheidung gekommen. "Im März werden die Störche kommen. Ich konnte nicht länger zuwarten und habe den Horst bei mir im Hof zwischengelagert", sagte die Köflacherin.

