Der Einsatz der Stadtgemeinde Köflach hat sich gelohnt. Das Storchenpaar hat seinen neuen Horst in der Innenstadt bezogen.

Das Storchenpaar hat sein Nest bezogen © Stadtgemeinde Köflach

"Sie schnäbeln ganz fleißig", freut sich Bürgermeister Helmut Linhart, dass die "Storchengeschichte" am Ende doch noch gut ausgegangen ist. Wie berichtet wurde das ursprüngliche Nest am Haus der Köflacher Apotheke entfernt, weil es massive Schäden an der Bausubstanz verursacht hatte.