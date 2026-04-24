Zahlreiche Gäste kamen Donnerstagabend auf Einladung von Hans Martin Hittaller und Zvonka Požun zur feierlichen Eröffnung der Jahresausstellung „GLAS. Brillant – schön und zeitlos elegant“ im Glasmuseum im Stölzle Glas-Center in der weststeirischen Stadt Bärnbach, die seit 15. April besichtigt werden kann. Dabei werden laut den Verantwortlichen die Tore zu neuen Museumssammlungen geöffnet, die alle Sinne der Besucher verzaubern sollen.

Hans Martin Hittaller und Zvonka Požun vom Stölzle Glas-Center mit dem Glasmuseum in Bärnbach © KLZ / Rainer Brinskelle

In Zusammenarbeit mit den Regionalmuseen Pokrajinski Muzej Ptuj Ormož, Dolenjski Muzej Novo Mesto, Muzej Antičkog Stakla und Muzej za umjetnost i obrt (MUO) werden historisch bedeutende Werke der Glasmacher-Geschichte präsentiert. Zu sehen sind etwa eine rund 2500 Jahre alte Glasperlenkette, Designerlampen oder ein knapp 100 Jahre altes Wildschwein aus Murano-Glas von Napoleone Martinuzzi, einem der bedeutendsten Künstler von Murano aus dem 20. Jahrhundert. „Besonders froh und dankbar sind wir natürlich auch für die Unterstützung der Stölzle Glasgruppe und der Familie Grupp“, betonte Hittaller.

„Wichtig ist uns, dass wir unseren Besuchern jedes Jahr etwas Neues präsentieren können“, betont Požun. Dazu gehört auch eine Glasskulptur des Grazer Künstlers Tobias Strohmaier, das eine vertikale Komposition aus Orchideen, Pilzen, Blattwerk sowie Insekten wie Ameisen, Bienen und Raupen zeigt. „Das ist alles per Hand gefertigt, allerdings nicht mundgeblasen. Ich bearbeite Lampenglas mit dem Gasbrenner, an diesem Werk habe ich rund einen Monat lang gearbeitet“, erzählt Strohmaier.

Ein Schwerpunkt der Ausstellung ist auch dem Siegeszug von Glas als perfekte Verpackung für Gebrauchs- und Luxusartikel gewidmet. Dazu zählen Flakons für Parfum ebenso wie edle Flaschen für hochprozentige Getränke, die von der Stölzle-Glasgruppe erzeugt werden. Zu sehen sind auch zahlreiche Gläser aus dem Stölzle-Werk Köflach, darunter Masskrüge für das Oktoberfest in München. Bis zu fünf Millionen Gebinde laufen tagtäglich an der weststeirischen Produktionsstätte vom Band, aktuell sind es wieder die berühmten grünen Jägermeisterflaschen in verschiedenen Größen.

Glaskünstler bei der Arbeit

Welch faszinierendes Handwerk die Glasbläserei ist, zeigten die Künstler Rudolf Weninger und Heinz Strasser bei der Eröffnung. Sie produzierten in der Mundblashütte eine der berühmten Glasmadonnen, die wie zahlreiche andere Kunstwerke von Weninger, Strasser und Požun im angrenzenden Glasverkauf erworben werden können.

Im Rahmen der Eröffnung zeigten sich auch Bärnbachs Vizebürgermeisterin Christiane Holler-Wind, Köflachs Stadtchef Helmut Linhart, der Voitsberger Gemeinderat Martin Hittaller und Historiker Ernst Lasnik von den filigranen Ausstellungsstücken beeindruckt.