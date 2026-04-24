110 Euro bezahlte ein Mann für zwei HomePods, sprich Lautsprecher, die der 44-jährige Angeklagte auf einer Online-Verkaufsplattform anbot. Nach der Bezahlung wartete er jedoch vergeblich auf die Ware und verständigte die Polizei. Betrug wird dem 44-Jährigen daher vorgeworfen.

Persönliche Probleme nennt der Angeklagte dem Richter am Bezirksgericht Weiz als Grund für den verspäteten Versand. Er habe einen behinderten Sohn, der krank gewesen sei. „Meine Tochter hat außerdem eine Anzeige gegen meinen Vater gestellt wegen sexueller Belästigung. Ich hatte irrsinnige Probleme mit ihr, weil sie psychisch sehr belastet ist.“

In der Aufregung habe sich der Versand verzögert. Er habe das Paket jedoch verschickt, bevor sich die Polizei bei ihm gemeldet hat. Das widerlegt der Richter. Laut Polizeiprotokoll habe der Angeklagte beim Telefonat mit dem Polizisten versprochen, das Paket am selben Tag aufzugeben.

Nur in einem Chat geantwortet

Weitere Ungereimtheit: Der vermeintlich betrogene Käufer meldete sich mit einem anderen Account auf ein anderes Inserat des Angeklagten. „Sie haben eine Apple Watch inseriert. Auf seine Anfrage mit dem anderen Account hat er eine Antwort bekommen“, sagt der Richter und zeigt sich stutzig, denn in dem anderen Chat, in dem es um die HomePods ging, ignorierte der Angeklagte die Nachrichten des Käufers. „Warum schreiben Sie in dem einen Chat zurück, aber in dem anderen nicht?“

Darauf hat der Angeklagte keine Antwort. Auch nicht, als der Richter ihm vorhält: „Sie haben sogar angeboten, die Apple Watch nach Weiz zu bringen. Da wären sie schon dreimal bei der Post vorbeigekommen.“ Der Oststeirer beteuert: „Es war mein Fehler. Tut mir leid.“

500 Euro Geldstrafe

Der Richter verurteilt den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro (100 Tagessätze zu je 5 Euro). „Ich bin mir sicher, dass es Betrug ist.“ Erschwerend sind sechs einschlägige Vorverurteilungen.