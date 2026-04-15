„Ich weiß, dass ich einen großen Fehler gemacht habe in dieser Nacht“, erzählt ein 30-jähriger Afghane. Er kletterte auf den Balkon seiner Ex-Frau, machte die Glastür kaputt und stieg in die Wohnung ein. „Ich wollte mit ihr reden“, beteuert er vorm Richter am Bezirksgericht Weiz. Drei Kinder hat das Paar miteinander, diese darf er wegen einer einstweiligen Verfügung ein Jahr lang nicht sehen.

Die Ex-Frau gesteht im Zeugenstand ihre Mitschuld an dem Vorfall ein. Sie lud ihren Ex nach Hause ein, um ihm den Ehering zurückzugeben. Doch dann fuhr sie mit den Kindern weg. „Es tut mir leid, dass ich ihn verarscht habe.“ Die beiden telefonierten miteinander. Nachdem er sie am Telefon fragte, was er jetzt machen solle, meinte sie: „Mach die Scheibe kaputt und hol den Ring.“

Zumindest Ersteres tat er. Den Schaden hat er wieder gutgemacht. „Jetzt fühle ich mich schuldig“, sagt die Ex-Frau. Er sei ein guter Vater. „Er war immer lieb zu den Kindern.“ Diese würden auch oft nach ihm fragen. Am Verhandlungstag hat seine Tochter Geburtstag.

Verfahren vorläufig eingestellt

Der größte Wunsch des 30-Jährigen ist, seine Kinder wiederzusehen. Der Richter verspricht, den Akt ans Familiengericht weiterzuleiten und veranlasst eine Diversion. Das Strafverfahren wird also auf eine Probezeit von einem Jahr eingestellt, wenn der Angeklagte Pauschalkosten in Höhe von 150 Euro bezahlt. Sofern er sich im kommenden Jahr nichts zu Schulden kommen lässt, ist die Sache damit ohne Vorstrafe erledigt.