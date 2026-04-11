Die Angeklagten tauchen häufig nicht zu ihren Verhandlungen im Bezirksgericht Weiz auf. Dieses Mal ist es jedoch nicht der Beschuldigte, der von der Polizei vorgeführt wird, sondern zwei Zeugen, die von insgesamt vier Polizistinnen und Polizisten in den Verhandlungssaal gebracht werden.

„In Wahrheit hätte ich Ihnen Ordnungsstrafen geben müssen, die sich gewaschen haben“, sagt der Richter zu einer 28-Jährigen. „Aber das bringt eh nix, Sie können‘s eh nicht zahlen“, ergänzt er. „Von mir wollen Sie immer wieder Haftaufschub, aber wenn Sie dann wohin kommen sollen, ist es Ihnen wurscht.“

Sie habe nicht gewusst, worum es geht, meint die 28-Jährige. „Und deswegen kommen Sie nicht?“ Mehrmals setzte der Richter die Verhandlung bereits an. „Das ist mein drittältester Akt“, sagt er.

Dem Angeklagten wird der Verstoß gegen das Suchtmittelgesetz vorgeworfen. Er soll Drogen konsumiert und auch weitergegeben haben, unter anderem an die 28-Jährige und deren 29-jährigen Mann.

Was das Paar vor der Polizei ausgesagt hat, weiß es nicht mehr. Der Richter verliest das Protokoll. „Ich weiß, dass mein Mann Heroin von ihm bekommen hat“, sagt die 28-Jährige. Das bestreitet der Mann jedoch vor Gericht, genau wie der Beschuldigte.

Verhandlung vertagt

Nach der Einvernahme sagt der Richter zum Angeklagten: „Haben Sie die Zeugen gesehen? Die eine ist noch fertiger als Sie, der andere ist morgen wieder so fertig. Das ist alles ein Kasperltheater!“

Seit 2021 wird der Angeklagte von der Bewährungshilfe betreut. „Anfangs haben wir uns im Kreis gedreht, jetzt ist er in einem Vorbetreuungsprogramm, damit er in die Entzugsklinik kommt“, sagt die Bewährungshelferin. Der Richter schickt den Angeklagten zu einer amtsärztlichen Untersuchung. Die Verhandlung wird vertagt.