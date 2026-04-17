Ausnahmsweise findet die Strafverhandlung am Bezirksgericht Weiz nicht im gewohnten Saal II statt, sondern in Saal I. Der Grund? Das Opfer wird über Video-Stream aus einem anderen Bundesland zugeschaltet. Doch zuerst befragt der Richter den Angeklagten, einen 59-jährigen Iraner. Er wird beschuldigt, seine ehemalige Lebensgefährtin geschlagen zu haben.

Eifersuchtsanfall

„Ich habe keine Straftat begangen“, beteuert er. Mit seiner ehemaligen Partnerin sei er bei einer Freundin eingeladen gewesen. Mit dieser unterhielt sich der Iraner eine Zeit lang, das schürte Eifersucht. „Sie hat mir vorgeworfen, dass ich sie nicht angeschaut habe.“

Zuhause kam es dann zum Streit. „Sie hat mich nicht schlafen lassen. Schlechte Erinnerungen haben sie wachgehalten.“ Einerseits habe sie ihm gesagt, sie würde sich Hilfe holen und künftig Medikamente nehmen, damit sie schlafen kann. Auch habe sie zum Angeklagten gesagt, er sei ein guter Mann. Später soll sie allerdings den Toaster nach ihm geworfen haben. Er sei rausgelaufen, habe sie dabei angerempelt. Geschlagen habe er sie nie. Den blauen Fleck am Oberschenkel habe sie bereits gehabt. „Sie hat gesagt, sie hat sich beim Tisch angehaut.“

Beschimpft, randaliert, geschlagen

Ganz anders schildert das Opfer die Geschehnisse. Er hätte Unwahrheiten über sie verbreitet, das habe sie gestört. Es kam zum Streit, er hätte sie beschimpft und schlussendlich geschlagen. „Er hat zu mir gesagt: „Ich bin der Teufel und das ist das Haus des Teufels. Er hat mir vorgeworfen, dass ich meiner Katze den Penis abgeschnitten habe, dabei ist er nur kastriert, und er hat gesagt, dass ich für immer mit meiner Katze allein sein werde.“

Der Iraner soll zudem randaliert haben. Die 53-Jährige habe nie einen Toaster nach ihm geworfen. „Er hat mich am Kopf und am Kinn geschlagen, ich hab die ganze Zeit massive Angstzustände gehabt.“ Sie warf ihn hinaus, dann hämmerte er gegen die Tür und machte das Glas kaputt. „Durch diesen Schlag hat er sich selbst an der Hand verletzt“; schildert die Frau. „Ich hatte Angst, dass er sich ernsthaft verletzt und hab ihn wieder reingelassen. Er hat mit der Faust auf meine Brust geschlagen und gesagt, ich hätte es verdient.“

750 Euro Geldstrafe

Der Richter verurteilt den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro (150 Tagessätze á 5 Euro). Zusätzlich muss er seiner Ex-Lebensgefährtin 600 Euro für die kaputte Tür und als Schmerzengeld bezahlen. „Die Verletzungen sind objektiviert durch Lichtbilder, sie hat die Polizei gerufen und es gab eine Wegweisung“, zählt der Richter auf, weshalb er der Frau glaubt.