Sechs Wohnungen wurden in einem Mehrparteienhaus in Voitsberg bewohnt, doch nach und nach zogen fast alle Mieter aus. Angeblich wegen der Schikanen eines Einzelnen, nennen wir ihn „Herr F.“. Die vorletzte Mieterin, eine Pensionistin, sitzt nun auf der Anklagebank des Bezirksgerichts, weil sie von ihm beschuldigt wird, eine „übel riechende Flüssigkeit“ auf seine Wohnungstür und die Wand daneben gespritzt zu haben. Die betagte Frau beteuert ihre Unschuld und schildert stattdessen seine jahrelange Tyrannei.

So begann die Tyrannei

Es begann im Jahr 2017, da kauften Herr F. und seine Familie die Wohnung, waren also als einzige Bewohner im Haus Besitzer einer Eigentumswohnung. „Da hat alles angefangen. Einmal hat er Nachbarn beim Dart-Spielen im Keller eingesperrt, weil sie wegen des Lichts Allgemeinstrom verbrauchten“, schildert die Frau. Ein anderes Mal beschwerte er sich bei der Hausverwaltung, weil eine Familie gegrillt hat und so seine zum Trocknen aufgehängte Wäsche beschmutzt hätte. Den Türstopper soll er innen montiert haben, sodass man nur durch die Hintertür ins Haus kam; kurzum, es gab eine Reihe von Schikanen und Beschwerden. „Die Hausverwaltung bot sogar eine Mediation an, doch Herr F. kam nicht – als Einziger.“

Zum gegenständlichen Fall: Die Angeklagte, die seit 2014 im Haus wohnt, beteuert, dass sie nichts mit der angeblichen Flüssigkeitsattacke zu tun hat. Dem hält der Privatbeteiligtenvertreter entgegen, dass es ein Video gibt. Ein Video einer Kamera, die Herr F. installiert hat und von der aus der Gang einsichtig ist. Auf dem Video ist zwar die Nachbarin nicht zu sehen, dafür sieht man aber, wie sich eine Tür – ihre Tür öffnet, auch die Musik aus ihrer Wohnung wird kurzfristig lauter. Die Angeklagte weint. Sie habe nichts getan.

Herr F. im Zeugenstand

Um Licht ins Dunkel zu bringen, ruft die Richterin Herrn F. in den Zeugenstand. „Was hat sich seit 2017 geändert?“ – „Wir wurden Wohnungseigentümer, das passte den anderen nicht.“ – „Und was passte Ihnen nicht?“ – „Dass die anderen die Allgemeinfläche für private Zwecke nutzten, dass Allgemeinstrom verbraucht wurde.“ – „Sie haben eine Videoaufzeichnung vom Gang. Ist Ihnen klar, dass das rechtswidrig ist?“ – „Ich habe Angst um meine Familie.“ – „Wie wird sie bedroht?“ – „Im vorigen Jahr wurde meine Tür zugeklebt.“

Die Pensionistin gibt zu, dass dies „der größte Fehler ihres Lebens“ gewesen sei. Es habe auch ein Strafverfahren gegeben. Herr F. sagt: „Im Notfall wäre ich nicht in die Wohnung gekommen. Ich muss doch meine Familie schützen.“ – „Warum haben Sie auch in der Garage eine Videoanlage?“ – „Weil mein Auto zerkratzt war und auch mein Motorroller.“ Er habe auch ein Video davon, wie die Angeklagte 2023 beim Kehren einen Stein in Richtung des Zweirads „kehrt“. Man sieht den Aufprall aber nicht. Die Pensionistin weint. Sie habe doch nur geputzt.

Das Urteil

Letztlich endet die Verhandlung mit einem Freispruch, „denn ich habe grobe Zweifel an Ihrer Täterschaft“, erläutert die Richterin. Wegen der 40 Euro wird Herr F. auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Für Herrn F. könnte der Fall allerdings noch ein Nachspiel haben: Der Bezirksanwalt kündigt eine Überprüfung der Strafbarkeit wegen des Freiheitsentzugs und des Datenschutzvergehens durch die Videoaufzeichnungen an.

Noch bevor das Urteil auch postalisch versendet wird, dürfte der Dauerstreit aber ein Ende haben. Sämtliche Mieter sind bereits ausgezogen. Auch die Angeklagte hat die Umzugsfirma beauftragt. Dann haben Herr F. und seine Familie das Mehrparteienhaus für sich ganz alleine.