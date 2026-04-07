Wegen wiederkehrender sexueller Belästigung von jüngeren Damen und weiblichen Lehrlingen musste sich ein Hilfsarbeiter aus der Weststeiermark vor dem Bezirksgericht Voitsberg verantworten. So soll er bei einer Firmenfeier im vergangenen Frühjahr nicht mehr ganz nüchtern einer Jugendlichen im wahrsten Sinne des Wortes nahegerückt sein. Auf der Gartenbank rutschte er immer weiter auf die junge Frau zu, die sich ihrerseits von ihm wegbewegte – bis sie an einer Wand anstand. Dann berührte der Mann das Opfer gegen dessen Willen an der Innenseite der Oberschenkel.

Auch am Rücken soll er sie gestreichelt haben und sogar unter das Leiberl gegriffen haben. Das Opfer flüchtete daraufhin auf eine Toilette und rief seinen Vater an. Ein weiteres Lehrmädchen soll er während der Arbeit am Oberschenkel und am Gesäß berührt haben. Auch bei einem zufälligen privaten Aufeinandertreffen bei einem Zeltfest soll er eines seiner Opfer ein weiteres Mal sexuell belästigt haben. Eines seiner Opfer brach daraufhin die Lehre ab, das zweite ist noch immer im selben Betrieb beschäftigt.

Der Angeklagte zieht seinen Hut

Schon zu Beginn der Gerichtsverhandlung muss der Angeklagte vor der Richterin seinen Hut ziehen. „Geben Sie bitte im Gerichtssaal Ihre Kappe runter?“, ermahnt diese den Mann, der ein „Entschuldigung“ murmelt und dann seine Kopfbedeckung abnimmt. „Der erste Fall wurde angezeigt, dann hat sich das zweite Opfer gemeldet. Es gibt aber noch Hinweise auf weitere Opfer, die sich aber gegen eine Anzeige entschieden haben“, konfrontiert die Richterin den Angeklagten mit den Vorfällen.

Der Angeklagte will seine Taten vor Gericht als Missverständnisse abtun. „An dem einen Abend war ich sehr betrunken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so war“, behauptet der Mann. Doch das lässt die Richterin nicht gelten: „Wir haben handfeste Beweise – und seine Hände sollte man im Griff haben“, verweist die Vorsitzende auf Zeugenaussagen und vor allem auf Nachrichten auf Snapchat, die der Angeklagte den Opfern geschickt hatte und die Verdachtsmomente noch untermauern.

„In Zukunft Finger weg“

Schließlich sieht der Mann sein Fehlverhalten ein und legt ein Geständnis ab. „In Zukunft Finger weg. Es steht Ihnen nicht zu, jemanden zu streicheln, auch wenn das Gegenüber hübsch und freundlich zu Ihnen ist. Noch dazu waren die Opfer minderjährig“, spricht die Richterin dem Hilfsarbeiter ins Gewissen. Aber auch sein Chef, der als Zeuge geladen ist, wird gerügt: „Dass im Dienst Alkohol getrunken wird, ist nicht okay und wenn sich jemand mit solchen Vorwürfen an Ihr Unternehmen wendet, gehen Sie der Sache das nächste Mal sofort auf den Grund.“

Der bislang unbescholtene Angeklagte wird zu einer Geldstrafe in Höhe von 1170 Euro (90 Tagessätze zu je 13 Euro) und einem Prozesskostenbeitrag von 200 Euro verurteilt. An die Opfer richtet die Vorsitzende zuletzt noch lobende Worte: „Das war super, dass ihr euch überwunden und das angezeigt habt. Das hilft auch vielen anderen Frauen, die sich das vielleicht nicht trauen.“