Am Anfang war es die große Liebe. Es gab Reisen ins Ausland, in Zagreb wollte der Liebhaber seiner Freundin eine goldene Halskette kaufen – da die Bankomatkarte nicht funktionierte, streckte sie das Geld vor und kaufte sich das Geschenk selbst. Die Liebe blieb. Dann brauchte der Mann ein Motorrad, auch da streckte die Frau das Geld vor, es komme schließlich bald zurück. Als das Motorrad repariert werden musste, borgte sie ihrem Holden abermals Geld. Insgesamt handelt es sich um 4970 Euro.

Der ironische Unterton bekommt allerdings einen tragische Note, denn die Frau wird von ihm auch schwanger, verliert das Kind jedoch. Und letztlich auch das Liebesglück, denn es stellt sich heraus, dass der vermeintliche Charmeur verheiratet ist und bereits zwei Kinder hat. Und nicht nur das, er zahlt zudem noch Unterhalt für ein weiteres Kind in seinem weit entfernten Heimatland auf einem anderen Kontinent.

Tränen im Gerichtssaal

Das alles spielte sich im Jahr 2025 ab, nun, ein halbes Jahr später, sitzen sie im Saal des Voitsberger Bezirksgerichts – das ehemalige Liebespaar mit seinen Anwälten. Denn nach dem Zivilgerichtsverfahren, in dem der Mann bereits zugestanden hatte, das Geld zurückzuzahlen – und die Hälfte auch bereits überwiesen haben wollte – stand nun der Vorwurf des Betrugs im Raum. „Wir führen diese Verhandlung vor allem für die Frau“, gibt die Richterin zu. „Ihr Herz ist gebrochen und sie will es noch einmal von diesem Mann hören. Hören, dass er es anfangs wirklich zurückzahlen wollte.“ Dass da am Beginn doch mehr war.

Mit Tränen in den Augen sagt die Frau, sie hätte nichts gewusst von den anderen Frauen und Kindern. „Ich war blauäugig und verliebt.“ Die Richterin wendet sich dem Angeklagten zu. „Es gibt eine schriftliche Korrespondenz, die die Geldzahlungen bestätigt. Wollten Sie das alles von Anfang an zurückzahlen?“ – „Ja.“

Die Ex-Liebhaberin will nun aber wissen, warum er behauptet habe, die Hälfte bereits zurückgezahlt zu haben. Sie habe noch kein Geld gesehen. Weil er das Geld für eine Madridreise mit ihr von seiner anderen Frau – seiner Ehefrau – geborgt hatte, die wiederum ebenfalls dachte, er brauchte es für das Motorrad. Der Anwalt schüttelt den Kopf. „Ein Missverständnis. Er hatte diese 2000 Euro gemeint. Außerdem hat er Probleme, rechtliche Begriffe in Österreich, wie etwa Darlehen und dergleichen zu begreifen.“ Stirnrunzeln im Saal.

Ein guter Rat

Letztlich schüttelt die Richterin zwar auch den Kopf, schickt den Mann aber mit einem Freispruch nach Hause. Als der Untreue bereits den Saal verlassen hat, richtet die Richterin noch ein persönliches Wort an die gehörnte Liebhaberin. „Ich rate Ihnen dringend: Ziehen Sie einen Schlussstrich. Er ist es nicht wert.“ Die Frau drückt die Tränen weg und nickt. Über die Ehegattin des Mannes wird übrigens nicht gesprochen. Ob sie von der Affäre und der Gerichtsverhandlung überhaupt weiß?