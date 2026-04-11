Es war ein Polizeieinsatz, der bereits vor Monaten Schlagzeilen machte: Bei der Autobahnausfahrt Mooskirchen eskalierte ein Duell zweier Autofahrer, das bereits bei der Auffahrt der Raststation Kaiserwald seinen Anfang genommen hatte. Vor Gericht steht nun der vermeintliche Täter, ein Handwerker, der auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz in Kärnten war und sein Gegenüber k. o. geschlagen haben soll. Er beteuert seine Unschuld. Denn alles habe sich folgendermaßen zugetragen.

Sicht des „Täters“

„Ein weißer Kleinbus fuhr vor mir auf der Mittelspur und schlingerte einmal links und einmal rechts. Als er wieder auf die erste Spur fuhr, überholte ich. Ich bemerkte, wie der Lenker mit einer Hand telefonierte, mit der anderen etwas auf seinem Armaturenbrett bediente und im Mund Zettel eingeklemmt hatte. Das Lenkrad hatte er mit dem Ellbogen bedient. Ich habe gehupt, daraufhin erschrak er und ließ alles fallen.“

Der Kleinbus beschleunigte nun, schnitt dem Handwerker mehrmals in die Fahrspur, bremste so stark ab, dass der Handwerker eine Vollbremsung machen musste. „Mein Werkzeug im Wagen flog durch die Gegend und ich dachte, ich wäre dem anderen aufgefahren. Das war eine Wahnsinnsaktion und die ganze Zeit befürchtete ich, dass ich wegen Fahrerflucht angezeigt werde.“

Bei der Ausfahrt Mooskirchen überholte er den Kleinbus, und da sich vor ihnen eine Kolonne gebildet hatte, brachte er seinen Wagen zum Stillstand. Es kam zum Schreiduell, „aber es gab keinen körperlichen Kontakt”. Und dann, kurz vor Ende des Eklats, machte der Angeklagte ein Video. Es zeigt, wie er auf das Opfer zugeht, und sagt, er werde zur Polizei fahren und alles anzeigen. Er solle auch mitkommen. Das Opfer saß im Wagen und telefonierte. Es war kein Blut zu sehen. Keine Verletzung.

Sicht des „Opfers“

Nun bat die Richterin das Opfer in den Zeugenstand. Der Mann berichtet: „Es war eine normale Autofahrt, in der man überholt und überholt wird. Alles war ganz normal. Wenn ich Leute überhole, zeigen sie mir tausendmal am Tag den Mittelfinger oder den Vogel.“ – „Also mir ist noch nie ein Mittelfinger gezeigt worden und ich fahre diese Strecke seit Jahrzehnten“, wirft die Richterin ein. „Waren sie im Stress und haben im Auto andere Dinge getan außer Autofahren?“ – „Nein, außer Rauchen tue ich nichts im Auto.“

Plötzlich blieb der Handwerker vor ihm stehen, stieg aus, kam auf ihn zu. „Ich dachte, er wolle mir klarmachen, dass eine Tür meines Wagens hinten offen ist. Das kann vorkommen.“ Doch da sah er schon die Faust auf sich zufliegen. „Ich wurde ohnmächtig und sah den Mann erst wieder, als er davonfuhr.“ Danach habe er die Polizei gerufen.

Der Video-Beweis

Die Richterin präsentiert dem Mann das Video. „Da ist kein Blut zu sehen und ihr Gesicht ist auch unversehrt“, sagt sie. Der Mann bleibt bei seiner Version und fordert 20.000 Euro Schmerzensgeld. – „Und wie erklären Sie sich, dass Sie auf dem Video unversehrt sind und telefonieren?“ – „Ich schwöre auf meine Kinder, da war ich nicht bei mir. Ich weiß davon nichts.“

Das Urteil

Ob der Schwur ehrlich gemeint ist, wird nun ein Verfahren klären, das dem Zeugen wegen Verleumdung und falscher Beweisaussage blüht. Der vermeintliche Täter wurde vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen, „denn die Begegnung der Tat ist in keiner Weise erweislich gewesen. Das ist ein klarer Freispruch“.