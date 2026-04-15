Ende Februar haben sich René Pöschl und Manuela Peinhopf von der Gastronomie verabschiedet und das Rathauscafé in Köflach geschlossen. Nun haucht Werner Nussbacher dem Standort neues Leben ein. Der Betreiber der Eventbar „Da Nussi” in Voitsberg wird das Café voraussichtlich am 27. April unter dem Namen „Nussi 2” eröffnen. „Außerdem werden wir am 1. und 2. Mai bei der Leistungsschau in Köflach jeweils ab 18 Uhr die Disco im Keller des Volksheims bespielen“, verrät Nussbacher. Die offizielle Eröffnungsparty des „Nussi 2“ soll dann im Mai stattfinden.

Der erfahrene Gastronom wird das „Nussi 2“ als Café-Bar betreiben und mit zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen beleben. „Es wird ein Tagescafé, also das Gegenteil vom ‚Nussi‘ in Voitsberg, der weiterhin ein Nachtlokal bleibt“, sagt Nussbacher. Er betreibt seine bekannte Eventbar in Voitsberg bereits seit 19 Jahren. Mit dem zweiten Standort will er sein Unternehmen breiter aufstellen, auch weil das Geschäft in der Nachtgastronomie aufgrund des veränderten Ausgehverhaltens der Menschen immer schwieriger wird. „Aber jammern hilft nichts, darum habe ich die Chance, die sich nun in Köflach ergeben hat, sofort ergriffen“, sagt Nussbacher.

Beim Stadtfrühstück bereits geöffnet

Die stets gut besuchten Veranstaltungen der Stadtgemeinde Köflach am Rathausplatz machen den Standort für Nussbacher besonders attraktiv. „Ich bin froh, dass die Suche nach einem Nachfolger für das Rathauscafé so schnell vonstattengegangen ist. Wir hatten einige Bewerbungen und haben uns für den erfahrensten Gastronomen entschieden“, sagt Bürgermeister Helmut Linhart. Die erste Veranstaltung der Lipizzanerstadt findet bereits am 1. Mai statt, wenn alle Gemeindebewohner zum Stadtfrühstück am Rathausplatz eingeladen sind.

Für seine neue Café-Bar in Köflach sucht Werner Nussbacher übrigens noch Personal, das im Service oder in der Küche auf Voll- oder Teilzeitbasis mitarbeiten möchte.