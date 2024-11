Zum 15. Mal wird heuer bereits die Keksaktion für „Steirer helfen Steirern“ in Leibnitz und Deutschlandsberg durchgeführt. Premiere feiern hingegen die Bäuerinnen aus dem Bezirk Voitsberg, sie beteiligen sich heuer erstmals an der Benefizaktion, bei der einem schon im Vorfeld das Wasser im Munde zusammenläuft. Vor kurzem wurde gemeinsam in der Backstube von Resi Schriebl in Maria Lankowitz gebacken, Husarenkrapferl, Steirerhüte oder Lisas Monde wurden auf die Backbleche gezaubert. Natürlich durfte auch alleine gebacken und verziert werden. Am Donnerstag, dem 28. November, ab 11 Uhr werden sämtliche Kekse für den Benefizverkauf im Einkaufszentrum WEZ in Bärnbach angeliefert, ab 13.30 Uhr wird die Ware in verschiedenen Größen verpackt.

Mit dabei ist auch eine Abordnung der Fachschule Maria Lankowitz, wo Apfelbrot und Tee für die „Steirer helfen Steirern“-Aktion vorbereitet werden. Verkauft werden die Köstlichkeiten dann am Freitag, dem 29. November, ab 8.30 Uhr im WEZ. Der Kilopreis beträgt 34 Euro. Der Reinerlös kommt der Aktion „Steirer helfen Steirern“ der Kleinen Zeitung zugute, die Menschen in Notsituationen in der gesamten Steiermark unterstützt. Auch wenn die Aktion im Bezirk Voitsberg heuer erst aus der Taufe gehoben wird, heißt es schnell zu sein: Die Erfahrung aus den bislang teilnehmenden Bezirken zeigt, dass sich die Kekse größter Beliebtheit erfreuen und immer rasch ausverkauft sind.