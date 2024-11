Johanna Gabelbauer sitzt am Küchentisch bei ihrer Tochter Silvia Höfler im Haus. Mit geschickten Handgriffen holt sie mit einem Messer Marillenmarmelade aus der Schüssel vor ihr. Ruhig und gelassen verstreicht sie die perfekte Menge an Marmelade auf dem Keksteig in ihrer anderen Hand. „Die Weihnachtssterne sind meine absoluten Lieblingskekse“, schmunzelt Höfler während sie ihrer Mutter zusieht.