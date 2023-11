Sterne, Christbäume und eine Glocke liegen neben einem Nudelwalker und einer Spalette bereit, daneben wartet der Teig in einem Teller, dass er bald in Form von Weihnachtskeksen aus dem Backrohr kommt. Bevor sich diese dann mit anderen weihnachtlichen Gaumenfreuden in einer Verpackung wiederfinden, werden sie aber noch auf Schokolade und Zucker treffen, damit sie kleine und große Schleckermäulchen ganz besonders gerne essen. Immerhin werden sie für einen guten Zweck gebacken und verkauft – die Bäuerinnen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld machen nämlich wieder bei der Benefiz-Keksaktion für die Kleine Zeitung-Aktion „Steirer helfen Steirern“ mit. Bereits am Sonntag kann man erste Packerl ab 9 Uhr in Hartberg kaufen, eine Woche später, am 2. Dezember, dann in Fürstenfeld und Pöllau.